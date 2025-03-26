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02:00, 26 марта 2025Из жизни

Учительница заманивала школьников в «маленькую комнату» и показывала им порно

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Zman Photography / Shutterstock / Fotodom

В Италии учительницу Веронику Спозито обвинили в совращении школьников. Об этом сообщает Need To Know.

37-летняя женщина попалась в январе. Предполагается, что у 37-летней Спозито было семь жертв — мальчики в возрасте от 11 до 13 лет. Согласно показаниям школьников, она, обещая помочь с уроками, заманивала их по двое-трое в пустой класс, который называла маленькой комнатой. После этого им приходилось смотреть порнографические ролики, в том числе с ее участием.

Кроме того, женщина учила школьников удовлетворять друг друга. Так, один мальчик признался, что она показывала ему, как целовать девушку и где ее нужно трогать во время прелюдий. Спозито также пыталась склонить двоюродных братьев к сексу друг с другом, утверждая, что их родственная связь ничего не значит. Если какой-то школьник не слушал преподавательницу, она публично оскорбляла его.

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Слухи о поведении женщины стали распространяться в ноябре 2024 года. В январе ее заключили под стражу. Преподавательница отрицает все выдвинутые против нее обвинения.

Ранее сообщалось, что учительница из штата Индиана, США, устроила оргию со школьниками и заставила их надеть маски в стиле фильма ужасов «Крик». Муж учительницы знал о происходящем и угрожал мальчикам расправой, если те не будут молчать.

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