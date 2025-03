Учительница заманивала школьников в «маленькую комнату» и показывала им порно

В Италии учительницу Веронику Спозито обвинили в совращении школьников. Об этом сообщает Need To Know.

37-летняя женщина попалась в январе. Предполагается, что у 37-летней Спозито было семь жертв — мальчики в возрасте от 11 до 13 лет. Согласно показаниям школьников, она, обещая помочь с уроками, заманивала их по двое-трое в пустой класс, который называла маленькой комнатой. После этого им приходилось смотреть порнографические ролики, в том числе с ее участием.

Кроме того, женщина учила школьников удовлетворять друг друга. Так, один мальчик признался, что она показывала ему, как целовать девушку и где ее нужно трогать во время прелюдий. Спозито также пыталась склонить двоюродных братьев к сексу друг с другом, утверждая, что их родственная связь ничего не значит. Если какой-то школьник не слушал преподавательницу, она публично оскорбляла его.

Слухи о поведении женщины стали распространяться в ноябре 2024 года. В январе ее заключили под стражу. Преподавательница отрицает все выдвинутые против нее обвинения.

