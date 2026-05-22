02:30, 22 мая 2026

Мужчина узнал туалетный секрет возлюбленной и назвал ее омерзительной

Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Anciens Huang / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником @Anatra_ рассказала, как столкнулась с непонимаем бойфренда, когда ненароком обмолвилась ему о своем туалетном секрете. По ее словам, узнав о нем, мужчина испытал ужас и отвращение.

Девушка объяснила: ее секрет заключался в том, что в общественных туалетах она спокойно присаживалась на сиденье, если оно было чистым. Более того, автор поста могла разместиться и на стульчаке, на котором замечала несколько капель мочи, предварительно стерев их туалетной бумагой.

Когда эта правда раскрылась, возлюбленный рассказчицы был шокирован. «Он считает омерзительным то, что я занималась с ним сексом после сидения на унитазе в общественном туалете. Для него это как вытереть пенис о крышку унитаза», — пожаловалась девушка и добавила, что оральный секс с ней возмущенный мужчина сравнил с поеданием частиц фекалий.

Пристыженная бойфрендом, автор поста решила узнать мнение друзей о ее привычке и выяснила, что в их глазах она тоже выглядит омерзительной. По мнению всех близких девушки, в общественном туалете допустимо лишь нависать над унитазом.

Однако в комментариях к посту рассказчице удалось найти поддержку. Многие заявили, что именно те, кто имеет привычку нависать над сидением, и делают унитаз грязным. Некоторые пользователи также задались вопросом о том, как именно парень автора представляет процесс женского мочеиспускания и действительно ли он думает, что в этот момент она дотрагивается половыми органами до унитаза. «Если у тебя нет фобии микробов, просто постели бумажку и садись!» — призвал еще один комментатор.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как во время поездки на машине с тремя непослушными котятами была вынуждена воспользоваться экстремальным способом для срочного мочеиспускания. За этим занятием девушку застал незнакомец. По словам девушки, после случившегося он застыл с лицом человека, «ставшего свидетелем древнего проклятия».

