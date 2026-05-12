04:00, 12 мая 2026Интернет и СМИ

Девушка нашла экстремальный способ для срочного мочеиспускания и шокировала незнакомца

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kostiantyn Voitenko / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником tifu3 рассказала о своей поездке в машине с тремя непослушными котятами в новый дом. Из-за сложностей, возникших в пути, ей пришлось выдумать экстремальный способ для срочного мочеиспускания.

По словам девушки, котята настолько ужасно и безрассудно вели себя в дороге, что она приняла решение вплоть до прибытия в конечную точку не открывать двери. «Едва я делала это, как хотя бы один из них выбегал прямо на проезжую часть. Поэтому, когда на восьмом часу поездки мне захотелось в туалет, это стало серьезным испытанием. Тогда я и заметила огромный пустой стаканчик из-под кофе в подстаканнике. И да, я знаю, это звучит безумно», — написала автор.

Она перебралась на заднее сиденье и приготовилась «пожертвовать последними остатками своего достоинства». Котята увидели в причудливой позе своей хозяйки приглашение к игре, а потому один из них тут же вскарабкался на девушку, пока она просто пыталась не забрызгать салон своей мочой.

«Я так сосредоточилась, что не услышала подъехавшую сзади машину, владелец которой, видимо, предположил, что я оказалась в беде. Он внезапно постучал в окно со стороны пассажирского сиденья. Я чуть не умерла от ужаса. Обернувшись, я увидела мужчину средних лет, выглядящего искренне обеспокоенным», — рассказала автор.

Переведя взгляд ниже, незваный гость легко разглядел стаканчик из-под кофе, который в комбинации с позой девушки и частичным отсутствием на ней белья не оставлял простора для воображения. Поняв, что он присутствует при мочеиспускании, незнакомец изменился в лице. В этот момент у автора затряслись руки, несколько капель мочи пролились на сиденье.

«Я поставила стакан рядом с собой, чтобы схватить салфетки, и вот тут-то все стало еще хуже. Один из котят тут же подошел к стакану. Сначала мой мозг не понимал, что происходит. Затем я с ужасом осознала, что это отвратительное маленькое оранжевое существо пыталось пить из него! Недолго думая, я рванулась через заднее сиденье, чтобы выхватить стаканчик. К сожалению, поскольку я была все еще полуголой и повернулась боком, рывок вперед фактически толкнул мою голую задницу прямо к пассажирскому окну. Где все еще стоял этот парень!» — ужаснулась девушка.

В наступившей полной тишине единственное, что пришло ей в голову — это истошно завопить: «Он пытался выпить это!» Невольный зритель застыл с лицом человека, «ставшего свидетелем древнего проклятия». Он отвернулся и начал медленно отступать к своему автомобилю.

«Я осталась сидеть полураздетой на заднем сиденье, держа в руках теплый стаканчик с мочой, пока котенок пытался забраться мне на ногу. В общем, я добралась до своей новой квартиры. Кошки живы. Но где-то живет глубоко травмированный самаритянин, который, вероятно, больше никогда не остановится, чтобы помочь застрявшему на дороге автомобилисту», — заключила она.

Ранее занятый туалет вынудил другую пользовательницу Reddit найти экстремальный способ для срочной дефекации. Когда с нее начал ручьями стекать пот от напряжения, она не придумала ничего лучше, чем схватить мусорный мешок.

