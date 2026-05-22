15-летний серфер пережил нападение двух акул-людоедов и пожаловался на повышенное внимание

Серфер рассказал о нападении двух акул-людоедов, которое он пережил в ЮАР

41-летний Шэннон Эйнсли вспомнил, как в 15 лет пережил нападение двух белых акул, и пожаловался на повышенное внимание к своей персоне. Его историей делится SWNS,

По словам серфера, в 2000 году он занимался серфингом на рифе Нахун в ЮАР. Он катался около получаса, когда купальщики стали выбегать из воды, потому что кто-то заметил акул. Эйнсли не испугался и решил поймать еще пару волн. В этот момент на него и набросились две акулы-людоеда.

Как рассказывает серфер, одна из них вцепилась зубами в его доску и прокусила ему руку. «Рука превратилась в кровавое месиво. Безымянный палец висел, мизинец был сильно поврежден, а на кисти зияла огромная дыра — было видно кость запястья», — поделился страшными воспоминаниями мужчина.

Эта акула потащила его вниз, пока другая плавала рядом. Эйнсли вспомнил, что он молил Иисуса о спасении. Вдруг хищница опустила его. «Я не понимал, что происходит, — все было будто во сне», — описал он произошедшее.

Придя в себя, серфер лег на доску и поплыл в сторону берега зигзагами. Так он намеревался сбить акул с толку, и ему это удалось. На пляже ему оказали первую медицинскую помощь, а в больнице наложили 30 швов. С тех пор Эйнсли стал местной знаменитостью. «Все начали относиться ко мне по-другому, и привыкать к этому было, пожалуй, сложнее, чем к самой акульей хватке», — заявил он.

Уже через шесть недель после инцидента Эйнсли вернулся в воду. Впоследствии он стал тренером по серфингу. Мужчина уверен, что получил второй шанс. Он поверил в Бога и решил помогать другим людям наслаждаться жизнью и океаном.

Ранее сообщалось, что у рифа Хорсшу, Австралия, 38-летний Стивен Маттабони стал жертвой белой акулы. Она растерзала его на глазах друзей.