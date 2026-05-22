03:30, 22 мая 2026

Россиянка описала Турцию словами «творится что-то странное»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Живущая в Турции россиянка описала происходящее в стране словами «творится что-то странное». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Мама на море, Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора материала, обычно в мае на турецких курортах начинается «настоящее лето» с сухим воздухом и жаркой погодой, дождей практически нет. Однако в этом году там отмечаются ливни с грозами, высокая влажность и пасмурные дни.

Поэтому турки всерьез начали обсуждать теорию заговора, связанную с «климатическими установками», которые якобы контролировали погоду и были разрушены из-за конфликта на Ближнем Востоке — это и спровоцировало атмосферные аномалии в Иране и Турции.

«Лично я к таким теориям отношусь скептически. Скорее всего все намного прозаичнее — глобальные климатические изменения, циклоны, изменение температур Средиземного моря и т. д. Но отрицать очевидное сложно: дождей этой весной в Анталье было намного больше обычного», — отметила гражданка России.

Ранее российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества с турами в Турцию и Египет за неделю до вылета. Перед летним сезоном злоумышленники стали звонить жертвам за неделю и убеждать их в том, что их рейс отменен.

