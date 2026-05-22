Россиянам объяснили разницу между депрессией и выгоранием

Психиатр Гребенюков: При депрессии человек теряет интерес ко всему

При выгорании человек становится уставшим и раздражительным, а при депрессии он теряет интерес ко всему — даже к тем вещам, что прежде доставляли удовольствие. Разницу между двумя болезнями объяснил психиатр Антон Гребенюков в интервью РИА Новости.

«При выгорании чаще человек находится в усталости, раздражительности, когда депрессия подразумевает утрату интереса ко всему, что было приятно и дорого. Простыми словами это можно сформулировать так — выгорание: "работу видал в гробу, а вот на рыбалочку с кайфом"; депрессия: "не вижу смысла ни в работе, ни в рыбалке, ни мыть голову и чистить зубы"», — сказал он.

Врач подчеркнул, что депрессия представляет из себя серьезный повод для обращения за помощью к психотерапевту.

Ранее эндокринолог Анна Одерий рассказала, симптомом каких опасных заболеваний может быть бессонница.«Хронические нарушения сна могут указывать на тревогу и депрессию. При тревожных расстройствах обычно страдает засыпание, а при депрессии более характерны ранние пробуждения», — объяснила она.