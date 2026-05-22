Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:08, 22 мая 2026Наука и техника

Россиянам объяснили разницу между депрессией и выгоранием

Психиатр Гребенюков: При депрессии человек теряет интерес ко всему
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

При выгорании человек становится уставшим и раздражительным, а при депрессии он теряет интерес ко всему — даже к тем вещам, что прежде доставляли удовольствие. Разницу между двумя болезнями объяснил психиатр Антон Гребенюков в интервью РИА Новости.

«При выгорании чаще человек находится в усталости, раздражительности, когда депрессия подразумевает утрату интереса ко всему, что было приятно и дорого. Простыми словами это можно сформулировать так — выгорание: "работу видал в гробу, а вот на рыбалочку с кайфом"; депрессия: "не вижу смысла ни в работе, ни в рыбалке, ни мыть голову и чистить зубы"», — сказал он.

Врач подчеркнул, что депрессия представляет из себя серьезный повод для обращения за помощью к психотерапевту.

Ранее эндокринолог Анна Одерий рассказала, симптомом каких опасных заболеваний может быть бессонница.«Хронические нарушения сна могут указывать на тревогу и депрессию. При тревожных расстройствах обычно страдает засыпание, а при депрессии более характерны ранние пробуждения», — объяснила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    В США отложили казнь убийцы после часа попыток попасть иглой в вену

    Трасса из России в Китай оказалась полностью перекрыта

    В США предупредили Латвию о последствиях «сумасшествия» из-за России

    ВС США захотели больше «уничтожителей бункеров»

    Ставшая матерью-одиночкой телезвезда сделала интимное признание

    Девять российских округов полностью обесточены из-за атаки ВСУ

    В Москве выпускники устроили взрыв во время репетиции последнего звонка

    Командир рассказал о подлом поступке ВСУ

    Россиянам объяснили разницу между депрессией и выгоранием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok