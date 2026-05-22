Ставшая матерью-одиночкой телезвезда сделала интимное признание

Американская телезвезда Линдси Хаббард, ставшая матерью-одиночкой, сделала интимное признание в эфире шоу «В городе» (In The City), премьера которого состоялась 19 мая. Ее слова передает канал Bravo.

Хаббард рассказала, что уже девять месяцев не вступала в интимные отношения с мужчинами. «Я боюсь, что у меня никогда больше не будет секса», — добавила она. Телезвезда, воспитывающая ребенка одна, также отметила, что вступает в новую главу взрослой жизни.

Ранее участница британских реалити-шоу Вики Паттисон заявила, что из ее отношений с мужем исчез секс. По словам телезвезды, проблемы в интимной сфере начались после того, как они завели двух лабрадоров.

Хаббард родила дочь в декабре 2024 года. Вскоре после этого она сообщила о расставании с отцом ребенка. Она прославилась как участница реалити-шоу «Летний дом» (Summer House), транслирующегося на канале Bravo с 2017 года. В эфире жители Нью-Йорка отдыхают от стресса городской жизни в особняке на Лонг-Айленде. Проект «В городе» является его спин-оффом. В нем герои «Летнего дома» возвращаются домой и пытаются совмещать работу, отношения и родительство.