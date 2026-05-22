Собака съела ногу хозяина и обглодала его лицо

05:01, 22 мая 2026Из жизни

В Великобритании собака съела ногу и лицо покойного хозяина
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: VazgenLA / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании собака провела два месяца в доме с останками хозяина и съела его ногу и лицо. Эту историю рассказал бывший профессиональный уборщик мест преступлений в эфире подкаста LADbible Stories.

Бен Джайлз сначала был мойщиком окон, но потом у него появилась возможность заняться чисткой мест преступлений и помещений, где долгое время пролежали останки. Мужчина согласился заняться этим ради большего заработка. По словам Джайлза, первым заказом была очистка дома на ферме в глухой местности.

«Когда я открыл дверь, рой мух вылетел наружу. А потом я вошел и узнал, что хозяина дома не стало два месяца назад. К сожалению, его собака съела его ногу и обглодала лицо. Было тяжело осознать, что подобное произошло. Хотя собаки — лучшие друзья человека, такие ужасные вещи случаются», — поделился неприятными воспоминаниями Джайлз.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вермонт идентифицировали череп, найденный у реки Коннектикут в 2006 году. Оказалось, что останки принадлежали мужчине, который перевернулся на лодке вместе с другом.

