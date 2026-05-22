Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 22 мая 2026Путешествия

Россиянин описал некоторые города США словами «целые кварталы стоят без окон, без дверей»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: diczman / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Марк Еремин описан некоторые города США словами «целые кварталы стоят без окон, без дверей». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первым беднейшим муниципалитетом в списке автора оказался Детройт, штат Мичиган. По сообщению путешественника, больше половины детей здесь живут за чертой бедности. Причиной упадка стало то, что компании Ford и General Motors перенесли свои штаб-квартиры в другие города. «Когда-то здесь делали машины, на которых ездил весь мир. Сегодня средний доход семьи — вдвое ниже, чем в среднем по стране», — отметил опытный турист.

Материалы по теме:
«Бомжи кидали в нас мусором и обзывали заразными» Россиянка отправилась в США во время вспышки коронавируса. Как ей удалось вернуться домой?
«Бомжи кидали в нас мусором и обзывали заразными»Россиянка отправилась в США во время вспышки коронавируса. Как ей удалось вернуться домой?
30 марта 2020
«Не нравится мне все это!» Россиянин побывал в Нью-Йорке и увидел, как русские выживают в США и обманывают систему
«Не нравится мне все это!»Россиянин побывал в Нью-Йорке и увидел, как русские выживают в США и обманывают систему
15 августа 2021

Вторым городом, находящемся в упадке, оказался Гэри, штат Индиана. Автор публикации отметил, что именно здесь снимали ремейк фильма «Кошмар на улице Вязов», так как в Гэри можно найти «настоящие» руины, а не строить декорации. «Гэри был городом стали, его создала одна из крупнейших и старейших сталелитейных компаний США в 1906 году. Сталелитейный завод был крупнейшим в мире. Потом сталь стали делать дешевле в Азии, и город просто выключился», — объяснил Еремин.

А Кенсингтон в штате Филадельфия блогер назвал «крупнейшим наркорынком под открытым небом». Он уточнил, что это место является районом, однако по масштабу катастрофы — «отдельная планета». Кенсингтон расположен на восточном побережье США и люди здесь массово наркозависимы. «Выходишь из метро на станции Аллегейни — и сразу видишь людей, застывших в полусогнутых позах на тротуарах. Город вложил почти два миллиарда долларов в поведенческую медицину, но палатки на тротуарах все равно растут быстрее, чем их убирают», — подчеркнул россиянин.

Также в список неблагополучных городов попали Джексон — столица штата Миссисипи без питьевой воды, и Флинт в штате Мичиган, которому «отравили детей». Дело в том, что в 2014 году чиновники переключили здесь водоснабжение на местную реку с одноименным названием, чтобы сэкономить деньги. Однако в дома буквально «потек свинец», и у детей начали регистрировать повышенный уровень этого химического элемента в крови.

«Все это — не результаты войны или санкций. Это города внутри экономики, которая до сих пор печатает мировую резервную валюту», — заключил мужчина.

Ранее Еремин описал пять стран мира фразой «с любовью ждут русских туристов». Первым государством в списке автора публикации оказалась Белоруссия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    Звезда реалити-шоу попала в больницу из-за несчастного случая

    В Германии встревожились из-за инициативы Мерца по Украине

    В России предложили не брать деньги за платные дороги в одном случае

    Стало известно об исчезновении одного подразделения на Украине

    Скандальная порнозвезда назвала самые отвратительные запросы клиентов

    США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

    Украина вновь попыталась атаковать Москву

    Россияне массово повернулись в сторону черноморских курортов

    Российские штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok