Россиянин описал некоторые города США словами «целые кварталы стоят без окон, без дверей»

Российский тревел-блогер Марк Еремин описан некоторые города США словами «целые кварталы стоят без окон, без дверей». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первым беднейшим муниципалитетом в списке автора оказался Детройт, штат Мичиган. По сообщению путешественника, больше половины детей здесь живут за чертой бедности. Причиной упадка стало то, что компании Ford и General Motors перенесли свои штаб-квартиры в другие города. «Когда-то здесь делали машины, на которых ездил весь мир. Сегодня средний доход семьи — вдвое ниже, чем в среднем по стране», — отметил опытный турист.

Вторым городом, находящемся в упадке, оказался Гэри, штат Индиана. Автор публикации отметил, что именно здесь снимали ремейк фильма «Кошмар на улице Вязов», так как в Гэри можно найти «настоящие» руины, а не строить декорации. «Гэри был городом стали, его создала одна из крупнейших и старейших сталелитейных компаний США в 1906 году. Сталелитейный завод был крупнейшим в мире. Потом сталь стали делать дешевле в Азии, и город просто выключился», — объяснил Еремин.

А Кенсингтон в штате Филадельфия блогер назвал «крупнейшим наркорынком под открытым небом». Он уточнил, что это место является районом, однако по масштабу катастрофы — «отдельная планета». Кенсингтон расположен на восточном побережье США и люди здесь массово наркозависимы. «Выходишь из метро на станции Аллегейни — и сразу видишь людей, застывших в полусогнутых позах на тротуарах. Город вложил почти два миллиарда долларов в поведенческую медицину, но палатки на тротуарах все равно растут быстрее, чем их убирают», — подчеркнул россиянин.

Также в список неблагополучных городов попали Джексон — столица штата Миссисипи без питьевой воды, и Флинт в штате Мичиган, которому «отравили детей». Дело в том, что в 2014 году чиновники переключили здесь водоснабжение на местную реку с одноименным названием, чтобы сэкономить деньги. Однако в дома буквально «потек свинец», и у детей начали регистрировать повышенный уровень этого химического элемента в крови.

«Все это — не результаты войны или санкций. Это города внутри экономики, которая до сих пор печатает мировую резервную валюту», — заключил мужчина.

