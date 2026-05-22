06:31, 22 мая 2026

Россиянам дали рекомендации по выбору качественного солнцезащитного крема

В Роскачестве рекомендовали летом выбирать SPF не ниже 30
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Olesya Kuprina / Shutterstock / Fotodom

Чтобы выбрать качественный солнцезащитный крем, важно отталкиваться не только от состава, но и от времени нахождения на солнце, рассказали в пресс-службе Роскачества. В беседе с «Лентой.ру» специалисты объяснили, на что следует обращать внимание при покупке санскрина.

Эксперты предупредили, что ультрафиолетовое излучение ускоряет процессы старения и повышает риск развития меланомы. Поэтому использование солнцезащитного крема в летний сезон крайне важно вне зависимости от возраста, добавили они.

«На российском рынке представлены кремы с физическими и химическими фильтрами. Первые содержат оксид цинка и диоксид титана. Они отражают лучи, считаются наиболее безопасными и подходят для чувствительной и детской кожи, но могут оставлять белые следы. Вторые — химические, поглощают ультрафиолет, легче по текстуре, но со временем распадаются на солнце и требуют частого обновления», — сообщили в Роскачестве.

Идеальный вариант для большинства — средства со смешанными фильтрами, которые сочетают надежность физической защиты и комфорт химической

пресс-служба Роскачества

Также специалисты посоветовали выбирать SPF не ниже 30, а для светлокожих и на пляже — SPF 50. По их словам, более высокие цифры SPF 60–90 также имеют подтверждение, но средства с SPF выше 70 встречаются редко из-за сложной и липкой текстуры.

При этом ни один крем не дает стопроцентной защиты, отметили собеседники «Ленты.ру». Санскрин необходимо наносить плотным слоем за 15 минут до выхода и обновлять каждые два часа или после каждого купания.

«Жителям северных регионов с не таким активным солнцем подойдут легкие химические кремы, а для юга и отпуска в жарких странах лучше выбирать смешанные или чисто физические фильтры. Светлокожим людям рекомендованы физические фильтры вне зависимости от места нахождения», — рассказали эксперты.

При покупке важно проверять наличие маркировки ЕАС, наименования производителя и срока годности. На упаковке должно быть указано наличие защиты от UVA и UVB

пресс-служба Роскачества
Вместе с тем специалисты рекомендовали отдавать предпочтение водостойким средствам или кремам с воском в составе — они дольше держатся на коже при потении и купании. Стоит избегать продуктов с эфирными маслами цитрусовых в составе, так как они повышают чувствительность к солнцу.

«Для ежедневного использования в городе подойдут легкие химические или смешанные текстуры, а для пляжа лучше взять отдельный флакон с физическими фильтрами. Для чувствительной кожи подойдут кремы без отдушек и с пометкой "для чувствительной кожи". И главное: не нужно экономить на количестве — для лица необходимо наносить крем объемом примерно с чайную ложку, иначе заявленный эффект не будет достигнут», — заключили в пресс-службе Роскачества.

Ранее дерматолог Ольга Антонова оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения родинки. По ее словам, травматизация невуса не является поводом для паники.

