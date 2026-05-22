07:31, 22 мая 2026

Россиянка описала путешествия на поездах в Европе словами «такие приключения не для нас»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Живущая в Венгрии россиянка Анастасия описала путешествия на поездах в Европе словами «такие приключения не для нас». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Венгр и я» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что на день рождения она с мужем отправились в Германию. Из Будапешта до Дрездена пара ехала на ночном поезде. Стоимость двухместного купе обошлась туристам в 82 тысячи форинтов (около 20,5 тысячи рублей), а длительность поездки составила 10 часов.

В пути пара решила посмотреть сериал, однако опыт оказался неудачным. «Поезд был ужасно шумным, поэтому мы едва слышали диалоги. А когда я прибавляла громкость, то мне казалось, что мы можем помешать другим пассажирам в соседних купе. В общем, удовольствия от просмотра сериала мы не получили», — поделилась гражданка России.

Анастасия рассказала, что поспать в европейском составе ей тоже не удалось. «Поезд громко стучал. Свет в глаза бил, потому что проводник не выключал его в коридоре всю ночь. В купе все звенело, так еще кто-то решил в 12 часов ночи громко пообщаться и поржать, стоя в коридоре», — пожаловалась пассажирка.

А в час ночи в поезд вошли чешские пограничники и начали «долбиться в двери». От пассажиров они требовали документы. «Пограничник спросил, откуда я. Я почему-то молчала. Вот что-то меня прям заставило молчать. Язык вообще отнялся», — призналась Анастасия.

Однако когда офицер узнал, что супруги из Венгрии, то даже не стал смотреть их паспорта и ушел. «К счастью, мы как-то пережили эту ужасную ночь и согласились, что все-таки путешествия на поездах в Европе — совершенно не то, к чему мы привыкли в России», — заключила эмигрантка.

Ранее Анастасия описала отель в Турции словами «к такому мы в Европах не привыкли». Девушка и ее супруг поселились в четырехзвездочной гостинице Стамбула, и туристку сразу впечатлил сервис, которого в отелях европейских стран практически не бывает.

