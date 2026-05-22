Раскрыт план генсека НАТО по удержанию Трампа в альянсе

Politico: Рютте хочет удержать Трампа в НАТО с помощью выгодных оборонных сделок

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет удержать президента США Дональда Трампа в альянсе с помощью обещания новых оборонных сделок, выгодных Вашингтону. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов НАТО.

По словам трех дипломатов, Рютте возглавил кампанию по значительному наращиванию оборонного производства и объемов сделок в попытке обеспечить успех встречи лидеров альянса в Анкаре в июле. Это направлено на преодоление реального дефицита в Европе, а также на создание экономической программы, которая найдет отклик у Трампа.

Четвертый высокопоставленный дипломат рассказал, что Рютте в частных разговорах настаивал на том, чтобы европейцы представили на июльском саммите доказательства увеличения производства и заключения промышленных контрактов.

«Рютте сказал союзникам: что бы у вас ни было в разработке, пожалуйста, представьте это в Анкаре», — сообщил собеседник издания.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон не нуждается в НАТО. Действия альянса в контексте американских атак на Иран политик назвал разочаровывающими.