Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 22 мая 2026Мир

Раскрыт план генсека НАТО по удержанию Трампа в альянсе

Politico: Рютте хочет удержать Трампа в НАТО с помощью выгодных оборонных сделок
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Little / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет удержать президента США Дональда Трампа в альянсе с помощью обещания новых оборонных сделок, выгодных Вашингтону. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов НАТО.

По словам трех дипломатов, Рютте возглавил кампанию по значительному наращиванию оборонного производства и объемов сделок в попытке обеспечить успех встречи лидеров альянса в Анкаре в июле. Это направлено на преодоление реального дефицита в Европе, а также на создание экономической программы, которая найдет отклик у Трампа.

Четвертый высокопоставленный дипломат рассказал, что Рютте в частных разговорах настаивал на том, чтобы европейцы представили на июльском саммите доказательства увеличения производства и заключения промышленных контрактов.

«Рютте сказал союзникам: что бы у вас ни было в разработке, пожалуйста, представьте это в Анкаре», — сообщил собеседник издания.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон не нуждается в НАТО. Действия альянса в контексте американских атак на Иран политик назвал разочаровывающими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

    В африканской стране протестующие подожгли центр лечения больных Эболой

    Раскрыт план генсека НАТО по удержанию Трампа в альянсе

    Жуков раскрыл главный девиз группы «Руки вверх!»

    Москвичей предупредили о пике холода и осенних дождях с ветром

    Дезертир выслушал приговор в российском суде

    Долгожданное Трампом мероприятие попало под угрозу из-за Украины

    Одержимый молодостью миллионер начал эксперименты над возлюбленной

    Названа опасность мясных нарезок

    Представлен смартфон со съемным дисплеем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok