Трамп сделал гневное заявление о НАТО

22:29, 12 мая 2026

Трамп: Вашингтон не нуждается в НАТО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не нуждается в НАТО. Действия альянса в контексте американских атак на Иран политик назвал разочаровывающими, пишет РИА Новости.

«Нам не нужно НАТО», — отметил глава Белого дома во время общения с журналистами.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО ожидает светлое будущее благодаря Дональду Трампу. До этого Рютте усомнился в том, что Штаты действительно могут покинуть Североатлантический альянс. По его словам, миру нужна более сильная Европа в составе более сильного НАТО.

В начале этого года Трамп слил часть личной переписки с Рютте. В сообщении генсек НАТО назвал невероятными достижения Трампа в Сирии и отметил, что «не может дождаться встречи» с американским лидером.

