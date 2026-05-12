Мир
15:55, 12 мая 2026Мир

В НАТО понадеялись на светлое будущее благодаря Трампу

Clash Report: Генсек Рютте заявил, что НАТО ждет светлое будущее из-за Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

НАТО ожидает светлое будущее благодаря президенту США Дональду Трампу, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Его цитирует в соцсети Х издание Clash Report.

«Я чрезвычайно оптимистичен в отношении будущего НАТО именно из-за президента Трампа», — сказал глава военного блока.

Ранее Рютте усомнился в том, что Штаты действительно могут покинуть Североатлантический альянс. По его словам, миру нужна более сильная Европа в составе более сильного НАТО.

В январе Трамп слил часть личной переписки с Рютте. В сообщении генсек НАТО назвал невероятными достижения Трампа в Сирии и отметил, что «не может дождаться встречи» с американским лидером.

