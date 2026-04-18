08:15, 18 апреля 2026

Генсек НАТО высказался о возможном выходе США из альянса

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается в том, что США действительно могут покинуть Североатлантический альянс. Об этом он заявил в беседе с газетой Welt am Sonntag.

«Я не вижу, чтобы США покидали НАТО», — сказал Рютте. При этом он не стал отрицать, что американский лидер Дональд Трамп действительно разочарован некоторыми членами альянса, и подчеркнул, что разделяет его разочарование.

В ходе беседы Рютте также заявил, что сейчас миру нужна более сильная Европа в составе более сильного НАТО. В связи с этим он отметил Германию, которая, по его словам, подает пример многим союзникам.

Ранее Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО с предложением помощи, а он призвал их держаться подальше.

    США снова ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Меры сняли еще на месяц

    Генсек НАТО высказался о возможном выходе США из альянса

    Шевченко рассказал о плане украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    В Иране опровергли заявления Трампа о переговорах

    Украинский беспилотник рухнул рядом с роддомом в Самарской области

    Москвич попытался похитить продукты для участников СВО

    Трамп пригрозил Ирану вывозить уран «менее дружественно»

    Российская «дочка» Pandora закрыла год с убытком почти в сотни миллионов рублей

    Психолог предупредила о тяжелых последствиях пребывания детей в гаджетах

    Захарова высказалась об искажения истории Украиной словами «в семье не без урода»

    Все новости
