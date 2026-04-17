Трамп послал НАТО подальше

Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО, а он призвал их держаться подальше

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО с предложением помощи, а он призвал их держаться подальше. Об этом американский лидер рассказал на странице в соцсети Truth Social.

«Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят загрузить свои корабли нефтью», — написал глава Белого дома.

Ранее Трамп назвал условие снятия блокады Ормузского пролива. По его словам, она будет действовать в полном объеме только в отношении Ирана до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.