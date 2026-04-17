Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:41, 17 апреля 2026Мир

Трамп послал НАТО подальше

Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО, а он призвал их держаться подальше
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО с предложением помощи, а он призвал их держаться подальше. Об этом американский лидер рассказал на странице в соцсети Truth Social.

«Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят загрузить свои корабли нефтью», — написал глава Белого дома.

Ранее Трамп назвал условие снятия блокады Ормузского пролива. По его словам, она будет действовать в полном объеме только в отношении Ирана до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok