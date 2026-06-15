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05:57, 15 июня 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам дали советы по выбору безопасных продуктов на рынках

Роскачество: Если мясо на рынке лежит под открытым солнцем, то от покупки лучше отказаться
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Если скоропортящиеся продукты, например, мясо, лежат на рынке на прилавке под открытым солнцем, то от покупки лучше отказаться, рекомендовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В разговоре с «Лентой.ру» специалист дала россиянам несколько советов по выбору безопасных продуктов на базарах.

Спеценко рассказала, что в летний сезон стихийные и стационарные рынки пользуются повышенным спросом, однако высокая температура воздуха может негативно влиять на качество продуктов при неправильном хранении.

В жару скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба, молочка, готовая кулинария, должны находиться в охлаждаемых витринах при температуре не выше плюс шести градусов. Если товар лежит на прилавке под открытым солнцем, даже при наличии льда, от покупки лучше отказаться. Солнечные лучи прогревают поверхность неравномерно, и безопасность такой продукции не гарантирована

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

При выборе мяса и птицы специалист посоветовала обращать внимание на цвет и запах. Поверхность не должна быть липкой или неестественно блестящей, добавила она. Наличие же темных пятен, постороннего кисловатого или аммиачного запаха — прямой признак начинающейся порчи.

«Рыбу в жару рекомендуется покупать целиком или крупными кусками на ледяной подушке. Жабры свежей рыбы — ярко-красные или розовые, глаза — прозрачные, выпуклые. Мутные глаза, впалые бока и серые жабры указывают на то, что продукт провел несколько часов без холода», — сообщила Спеценко.

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Особого внимания, по словам эксперта, требуют ягоды, фрукты и зелень.

«На рынке они часто пыльные и могут содержать яйца гельминтов, особенно если продаются с земли. Перед употреблением такую продукцию нужно тщательно мыть проточной водой, а зелень — дополнительно замачивать на 10–15 минут в подсоленной воде. Дегустация немытых ягод прямо у прилавка небезопасна: на кожуре могут оставаться не только бактерии, но и следы удобрений», — предупредила она.

Молочные продукты в жару — зона повышенного риска. Творог, сметана и мягкие сыры должны продаваться только из холодильника, в чистой таре и без расслоения жидкости. Любое вздутие упаковки говорит о размножении газообразующих микроорганизмов

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Спеценко также напомнила, что на рынке не стоит покупать уже нарезанные арбузы, дыни или тыкву, замотанные в пленку. Поверхность мякоти быстро обсеменяется бактериями, а при высокой температуре этот процесс идет еще быстрее, заключила специалист.

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Ранее главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова рекомендовала в жару исключать из рациона жирные, жареные и копченые блюда, так как тяжелая пища создает дополнительную нагрузку на организм. Сладкие газированные напитки, по ее словам, в такую погоду только усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.

Врач отметила, что в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, минералке или зеленому чаю, а также овощам и фруктам, богатым влагой и калием — особенно огурцам, томатам, листовому салату, шпинату и другой зелени. Полезна легкая белковая пища и кисломолочные продукты: курица, рыба, нежирный кефир или творог, добавила она.

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