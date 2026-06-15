Россиянам дали советы по выбору безопасных продуктов на рынках

Роскачество: Если мясо на рынке лежит под открытым солнцем, то от покупки лучше отказаться

Если скоропортящиеся продукты, например, мясо, лежат на рынке на прилавке под открытым солнцем, то от покупки лучше отказаться, рекомендовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В разговоре с «Лентой.ру» специалист дала россиянам несколько советов по выбору безопасных продуктов на базарах.

Спеценко рассказала, что в летний сезон стихийные и стационарные рынки пользуются повышенным спросом, однако высокая температура воздуха может негативно влиять на качество продуктов при неправильном хранении.

В жару скоропортящиеся продукты, такие как мясо, рыба, молочка, готовая кулинария, должны находиться в охлаждаемых витринах при температуре не выше плюс шести градусов. Если товар лежит на прилавке под открытым солнцем, даже при наличии льда, от покупки лучше отказаться. Солнечные лучи прогревают поверхность неравномерно, и безопасность такой продукции не гарантирована Елена Спеценко директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

При выборе мяса и птицы специалист посоветовала обращать внимание на цвет и запах. Поверхность не должна быть липкой или неестественно блестящей, добавила она. Наличие же темных пятен, постороннего кисловатого или аммиачного запаха — прямой признак начинающейся порчи.

«Рыбу в жару рекомендуется покупать целиком или крупными кусками на ледяной подушке. Жабры свежей рыбы — ярко-красные или розовые, глаза — прозрачные, выпуклые. Мутные глаза, впалые бока и серые жабры указывают на то, что продукт провел несколько часов без холода», — сообщила Спеценко.

Особого внимания, по словам эксперта, требуют ягоды, фрукты и зелень.

«На рынке они часто пыльные и могут содержать яйца гельминтов, особенно если продаются с земли. Перед употреблением такую продукцию нужно тщательно мыть проточной водой, а зелень — дополнительно замачивать на 10–15 минут в подсоленной воде. Дегустация немытых ягод прямо у прилавка небезопасна: на кожуре могут оставаться не только бактерии, но и следы удобрений», — предупредила она.

Молочные продукты в жару — зона повышенного риска. Творог, сметана и мягкие сыры должны продаваться только из холодильника, в чистой таре и без расслоения жидкости. Любое вздутие упаковки говорит о размножении газообразующих микроорганизмов Елена Спеценко директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

Спеценко также напомнила, что на рынке не стоит покупать уже нарезанные арбузы, дыни или тыкву, замотанные в пленку. Поверхность мякоти быстро обсеменяется бактериями, а при высокой температуре этот процесс идет еще быстрее, заключила специалист.

Ранее главный врач городской поликлиники № 220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова рекомендовала в жару исключать из рациона жирные, жареные и копченые блюда, так как тяжелая пища создает дополнительную нагрузку на организм. Сладкие газированные напитки, по ее словам, в такую погоду только усилят жажду, а крепкий кофе и алкоголь приводят к обезвоживанию.

Врач отметила, что в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, минералке или зеленому чаю, а также овощам и фруктам, богатым влагой и калием — особенно огурцам, томатам, листовому салату, шпинату и другой зелени. Полезна легкая белковая пища и кисломолочные продукты: курица, рыба, нежирный кефир или творог, добавила она.