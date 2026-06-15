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05:57, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Один предмет интерьера поздней ночью спас девушку от соседской пули

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Angelbabyzz выложила на портале фото развороченного системного блока своего компьютера. Она уточнила, что таким предмет интерьера стал после попадания пули, выпущенной через стенку из соседней квартиры.

«Я проснулась поздно ночью от хлопка и удара осколками стекла по лицу. Пока я пыталась понять, что произошло, прибежала моя соседка — дрожащая от страха и вся в слезах. Она начала объяснять, что на спусковой крючок пистолета нажала ее собака!» — написала девушка.

Приехавшие по вызову сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Один из офицеров сказал девушке, что ее спас компьютер, изменивший траекторию пули. Виновница происшествия пообещала возместить все расходы на покупку нового устройства.

Ранее другая пользовательница Reddit, работающая грумером в салоне для животных, рассказала об особенно строптивом питомце, попавшем к ней на прием. Это оказалась собака породы бордер-колли, которая сразу показалась ей «немного странной».

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