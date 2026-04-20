После визита особенного клиента женщина оказалась покрыта его фекалиями и рвотой

Пользовательница Reddit с ником Zealousideal-Dig7780, работающая грумером в салоне для животных, рассказала об особенно строптивом питомце, попавшем к ней на прием. Это оказалась собака породы бордер-колли, которая сразу показалась ей «немного странной».

«С грумерского стола она сразу же попыталась спрыгнуть, поэтому я сделала все на полу. Все это время она смотрела на дверь, как будто запоминала выход. А во время купания все окончательно пошло наперекосяк. Собака сначала отчаянно сопротивлялась, пытаясь вылезти и разбрызгивая воду, после чего внезапно опорожнила кишечник», — написала девушка.

По ее словам, к таким неожиданностям в салоне в целом все привычны. Автор отвернулась на секунду, чтобы взять салфетку, но, повернувшись, обнаружила, что фекалий нигде нет. Ей показалось даже, что ей все это примерещилось, но затем она догадалась проверить пасть собаки. Так она поняла, что бордер-колли просто съела свои экскременты.

«Я попыталась прополоскать ей пасть, но она принялась трясти во все стороны мордой и обрызгала мое лицо [смесью воды и своих фекалий]. Во время сушки собака стала гиперактивной, кусала сушилку, затем внезапно остановилась и вдруг ее стошнило — теперь я была покрыта рвотой. Я отошла на секунду, чтобы по возвращении убедиться, что она съела и рвоту», — ужаснулась женщина.

Тогда она позвонила владельцу, чтобы уточнить, насколько такое поведение типично для питомца. Та объяснила, что собаку действительно периодически тошнит во время водных процедур, поскольку она нервничает. Она добавила также, что животное очень чистоплотное, а потому съедает свои фекалии, если их оперативно не убрать.

