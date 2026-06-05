Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:35, 5 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о необратимых последствиях востребованной у россиянок операции на глазах

Офтальмолог Гусев: Операция по изменению цвета глаз грозит глаукомой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге и Москве на фоне рекомендаций блогеров у россиянок все более востребованной становится операция по изменению цвета глаз, рассказал офтальмолог, заместитель главного врача сети «Счастливый взгляд» Виктор Гусев. О необратимых последствиях этой процедуры он поговорил с «Лентой.ру».

Как рассказал врач, существует два основных способа навсегда изменить цвет глаз. Первый — разрушение темного пигмента с помощью лазера, в результате которого карие глаза становятся голубыми. По сути, этот метод сравним с удалением татуировки. Второй — кератопигментация, или татуаж роговицы, когда краситель вводится в прозрачную часть глаза. Обе процедуры фактически необратимы и грозят слепотой, предупредил Гусев. При этом ни клиники, которые их проводят, ни используемые ими материалы не имеют необходимых сертификатов, добавил он.

Материалы по теме:
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
Популярный заменитель сахара вызывает рак. В каких продуктах он встречается и как их избежать?
14 июля 2023
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021

«Спрос на эти процедуры есть, и люди активно ищут, где их проводят. Тем, кто все же найдет, стоит знать цену такой услуги: риски множества офтальмологических заболеваний, начиная от глаукомы и заканчивая острыми и хроническими воспалениями. Результат таких операций необратим и негативно сказывается на общем состоянии организма», — предостерег специалист. Он сравнил риск последующих осложнений с русской рулеткой: некоторым людям может повезти, а кто-то навсегда может потерять главный инструмент взаимодействия с миром — зрение.

Ранее офтальмолог Антон Казанцев заявил, что от стресса можно ослепнуть. Однако сначала необходимо исключить органическую патологию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за украинской атаки

    Захарова прокомментировала атаку ВСУ по кораблям в Азовском море

    Место поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых попало на видео

    Фон дер Ляйен связала взрыв морского дрона в Румынии с Россией

    В Москве разрешили купаться в восьми водоемах

    Звезда «Папиных дочек» назвала необычную альтернативу украшениям Cartier

    Песков порассуждал о постановке максималистских целей

    106-летняя служанка герцогов раскрыла алкогольный секрет долголетия

    Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и ЕС

    Пропавшая в Таиланде россиянка влюбилась в диджея и улетела с ним в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok