Врач предупредил о необратимых последствиях востребованной у россиянок операции на глазах

Офтальмолог Гусев: Операция по изменению цвета глаз грозит глаукомой

В Санкт-Петербурге и Москве на фоне рекомендаций блогеров у россиянок все более востребованной становится операция по изменению цвета глаз, рассказал офтальмолог, заместитель главного врача сети «Счастливый взгляд» Виктор Гусев. О необратимых последствиях этой процедуры он поговорил с «Лентой.ру».

Как рассказал врач, существует два основных способа навсегда изменить цвет глаз. Первый — разрушение темного пигмента с помощью лазера, в результате которого карие глаза становятся голубыми. По сути, этот метод сравним с удалением татуировки. Второй — кератопигментация, или татуаж роговицы, когда краситель вводится в прозрачную часть глаза. Обе процедуры фактически необратимы и грозят слепотой, предупредил Гусев. При этом ни клиники, которые их проводят, ни используемые ими материалы не имеют необходимых сертификатов, добавил он.

«Спрос на эти процедуры есть, и люди активно ищут, где их проводят. Тем, кто все же найдет, стоит знать цену такой услуги: риски множества офтальмологических заболеваний, начиная от глаукомы и заканчивая острыми и хроническими воспалениями. Результат таких операций необратим и негативно сказывается на общем состоянии организма», — предостерег специалист. Он сравнил риск последующих осложнений с русской рулеткой: некоторым людям может повезти, а кто-то навсегда может потерять главный инструмент взаимодействия с миром — зрение.

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