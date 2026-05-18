Офтальмолог предупредил россиян о риске ослепнуть от стресса

Офтальмолог Казанцев: Стресс способен привести к временной слепоте

В современной офтальмологии термин «ослепнуть от стресса» чаще всего является метафорой, однако за ним стоит вполне конкретная физиологическая реальность, сообщил врач-офтальмолог, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев. О риске этого явления он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Полной и необратимой слепоты, вызванной исключительно эмоциональным потрясением, у человека с изначально здоровыми глазами не наступает, отметил специалист. Тем не менее сильный или хронический стресс, уточнил он, способен запустить каскад реакций, которые приводят к значительному ухудшению зрительных функций и в редких случаях — к функциональной слепоте, когда глаз видит, но мозг отказывается обрабатывать изображение.

С точки зрения доказательной медицины наиболее ярким примером психосоматического расстройства зрения является центральная серозная хориоретинопатия, уточнил офтальмолог. По его словам, это заболевание, при котором на фоне повышенного уровня кортизола — гормона стресса — нарушается проницаемость сосудистой оболочки глаза, и под сетчатку пропотевает жидкость. В результате в центре поля зрения возникает серое пятно, изображение искажается, прямые линии кажутся изогнутыми, перечислил врач.

Заболеванию подвержены в основном мужчины трудоспособного возраста, часто руководители и люди с повышенной тревожностью. Зрение падает ощутимо, но в большинстве случаев при устранении стрессового фактора и грамотном лечении оно восстанавливается Антон Казанцев офтальмолог

Стресс также является мощным триггером для развития синдрома сухого глаза и блефароспазма, указал специалист. При длительном нервном напряжении, по словам медика, нарушается частота моргания, меняется состав слезной пленки, возникает хроническое воспаление поверхности глаза. В результате человек испытывает постоянный дискомфорт, резь, ощущение песка, что субъективно воспринимается как ухудшение зрения. В тяжелых случаях развивается спазм аккомодации — ложная близорукость, когда цилиарная мышца перенапрягается и перестает расслабляться.

Особенно это актуально для студентов и офисных работников в период дедлайнов Антон Казанцев офтальмолог

Существует и такое явление, как психогенная или истерическая слепота, добавил врач. Он пояснил, что это конверсионное расстройство, при котором на фоне тяжелой психической травмы человек перестает видеть, хотя и глаза, и зрительные нервы, и зрительная кора головного мозга абсолютно сохранны.

«Такое состояние требует помощи не офтальмолога, а психиатра или психотерапевта и, к счастью, является обратимым. Важно понимать: стресс не повреждает глаз как оптический прибор, но он нарушает тонкую настройку взаимодействия между глазом и мозгом, а также провоцирует сосудистые спазмы, которые могут усугубить уже имеющиеся заболевания — глаукому или возрастную макулярную дегенерацию», — прокомментировал эксперт.

Поэтому, обратил внимание медик, при резком ухудшении зрения визит к офтальмологу откладывать нельзя, но если врач исключил органическую патологию, стоит задуматься и об обращении к специалисту по психосоматике.

Ранее врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова предупреждала, что длительный прием глюкокортикоидов повышает риск развития глаукомы — болезни глаз, ведущей к слепоте.