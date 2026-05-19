07:46, 19 мая 2026

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Нина Ташевская

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / Global Look Press

Во вторник, 19 мая, воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов Цельсия. О такой жаре предупредила жителей столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

В целом погода в этот день будет малооблачной и без осадков. «Минимальная температура прогнозируется в пределах плюс 16 — плюс 17 градусов», — рассказала синоптик.

При этом максимальная дневная температура будет достигать 28-30 градусов тепла. Это выше климатической нормы на семь градусов, подчеркнула метеоролог.

Ранее Позднякова спрогнозировала, что аномальная жара задержится в Москве до конца рабочей недели. Характер погоды начнет меняться во второй половине дня в пятницу, 22 мая. В ночь на субботу пройдут дожди, и температура воздуха понизится. Ночью столбики термометров покажут 13-18 градусов тепла, а днем — от 21 до 26 градусов.

