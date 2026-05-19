Названы возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Аналитик Гейгес: Путин и Си Цзиньпин обсудят Трампа, ситуацию на Украине и Иран

Лидер КНР Си Цзиньпин намерен показать миру, что его страна разделяет общее мировоззрение с Россией. Об этом заявил эксперт по Китаю и России Адриан Гейгес в разговоре с изданием Bild.

По словам аналитика, после пышного приема президента США Дональда Трампа китайский лидер теперь хочет продемонстрировать Вашингтону и собственному народу не только стремление к мирному сосуществованию с Америкой, но и мировоззренческую солидарность с президентом России Владимиром Путиным.

Гейгес предположил, что в ходе предстоящей встречи российский и китайский лидеры обсудят Дональда Трампа, ситуацию на Украине и Иран. Кроме того, ожидается, что «они поговорят о сотрудничестве во всех областях экономики, таких как планируемый газопровод "Сила Сибири-2"». Этот газопровод предназначен для транспортировки 50 миллиардов кубометров газа в год из российской Арктики в Китай.

Эксперт также обратил внимание на расстановку сил в Центральной Азии, где бывшие советские республики все больше связаны с Пекином через китайскую инфраструктурную инициативу «пояса и пути». Гейгес подчеркнул, что Москва по-прежнему зависит от КНР, как от «младшего партнера».

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 мая, отправится с официальным визитом Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В рамках двухдневного визита также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.