Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 19 мая 2026Мир

Названы возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Аналитик Гейгес: Путин и Си Цзиньпин обсудят Трампа, ситуацию на Украине и Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Лидер КНР Си Цзиньпин намерен показать миру, что его страна разделяет общее мировоззрение с Россией. Об этом заявил эксперт по Китаю и России Адриан Гейгес в разговоре с изданием Bild.

По словам аналитика, после пышного приема президента США Дональда Трампа китайский лидер теперь хочет продемонстрировать Вашингтону и собственному народу не только стремление к мирному сосуществованию с Америкой, но и мировоззренческую солидарность с президентом России Владимиром Путиным.

Гейгес предположил, что в ходе предстоящей встречи российский и китайский лидеры обсудят Дональда Трампа, ситуацию на Украине и Иран. Кроме того, ожидается, что «они поговорят о сотрудничестве во всех областях экономики, таких как планируемый газопровод "Сила Сибири-2"». Этот газопровод предназначен для транспортировки 50 миллиардов кубометров газа в год из российской Арктики в Китай.

Эксперт также обратил внимание на расстановку сил в Центральной Азии, где бывшие советские республики все больше связаны с Пекином через китайскую инфраструктурную инициативу «пояса и пути». Гейгес подчеркнул, что Москва по-прежнему зависит от КНР, как от «младшего партнера».

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 мая, отправится с официальным визитом Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В рамках двухдневного визита также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массированный удар по Ярославлю. Горит промышленный объект, выезд в Москву перекрыли

    Выходцы из ближнего зарубежья подготовили теракт на военном объекте в российском регионе

    Медведев ответил на слова МИД Литвы про Калининград фразой об истошном лае

    Иран обвинил США в нарушении своих обещаний

    Военкоры раскрыли подробности ночной атаки на Украину

    Раскрыт путь переплавившего украденные драгоценности в слитки россиянина

    На Западе оценили значение визита Путина в Китай сразу после Трампа

    Венгрия сигнализировала о сдвиге по вопросу интеграции Украины в ЕС

    Покинувший Россию внук Пугачевой назвал себя позорным

    Самолет с пассажирами аварийно сел в лесу российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok