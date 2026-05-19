Визит Трампа в Китай отказались считать полностью провальным

Политолог Суслов: Визит Трампа в Китай нельзя считать полностью провальным

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай нельзя считать полностью провальным. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Я бы не называл встречу с [председателем КНР] Си Цзиньпином однозначно провальной для Дональда Трампа. Он получил то, на что рассчитывал», — заметил он.

По словам политолога, по итогам визита американо-китайское соперничество сохранится, однако оно станет более управляемым. Резкой эскалации напряженности удается избежать, а в этом заинтересованы и США, и Китай. Кроме того, администрация Трампа не готова ни к прямому военному столкновению с КНР, ни к новому витку экономической войны, указал Дмитрий Суслов.

Вместе с тем Дональду Трампу пришлось пойти на уступки Китаю, общий итог встречи оказался более выгодным китайским властям. «Баланс выгод и уступок оказался явно в пользу Китая», — резюмировал эксперт.

Ранее встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина назвали провальной для американского лидера. Как отметили журналисты портала Daily Beast, ему не удалось добиться результатов ни по одному из важных вопросов.