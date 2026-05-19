Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 19 мая 2026Мир

США разработали новую стратегию по борьбе с терроризмом

США включили картели и левых радикалов в список террористических угроз
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ryan Murphy / Getty Images

Администрация США представила документ, который расширил понятие терроризма, включив в него латиноамериканские наркокартели и левых радикалов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новая стратегия получила название «U.S. Counterterrorism Strategy 2026». Документ переориентирует ресурсы на защиту границ и внутреннюю безопасность страны. Среди угроз также названы джихадистские движения. Иран объявлен главным спонсором терроризма на Востоке.

Впервые в истории США к террористическим угрозам отнесли левых политических экстремистов, включая анархистов и антифашистов. Спецслужбам предписано составить базу данных этих групп, отслеживать их связи с международными организациями и «нейтрализовывать» до причинения вреда.

Отдельная глава стратегии посвящена Европе. Союзников по НАТО обвинили в превращении в «питательную среду для террористических угроз» из-за открытых границ и неограниченной миграции. Документ призывает ЕС взять на себя большую часть бремени собственной безопасности.

Материалы по теме:
«Мы готовы на крайние меры!» Чем миграционный кризис угрожает США и как Дональд Трамп намерен выселить миллион нелегалов?
«Мы готовы на крайние меры!»Чем миграционный кризис угрожает США и как Дональд Трамп намерен выселить миллион нелегалов?
16 ноября 2024
«Страна отравлена» Как США захлестнула эпидемия нового наркотика и почему она грозит военным вторжением в Мексику?
«Страна отравлена»Как США захлестнула эпидемия нового наркотика и почему она грозит военным вторжением в Мексику?
24 ноября 2024
«Даже младенцы — расисты!» Почему борьба с расизмом закончилась в США травлей белых американцев и как Трамп пытается остановить ее?
«Даже младенцы — расисты!»Почему борьба с расизмом закончилась в США травлей белых американцев и как Трамп пытается остановить ее?
8 сентября 2025

В стратегии также расширено понятие оружия массового поражения. Теперь к нему отнесен фентанил. Сотни тысяч американцев, погибших от передозировок, трактуются как жертвы атаки со стороны картелей и их государственных спонсоров.

Документ формализует так называемую доктрину «Трамп-короллари» — современную версию Доктрины Монро. Она оправдывает действия США в Западном полушарии без согласия отдельных государств, если те «не могут или не хотят» бороться с картелями или сотрудничают с ними. Стратегия завершается цитатой президента США Дональда Трампа: «Если вы причиняете вред американцам — мы найдем вас и убьем вас».

Ранее Трамп заявил, что силами военных Штатов и Нигерии в Африке был уничтожен один из главных лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Речь идет об Абу-Билале аль-Минуки — втором по значимости командире террористической группировки. Президент США подчеркнул, что миссия по уничтожению лидера ИГИЛ была тщательно спланированной и чрезвычайно сложной, поскольку Абу-Билал аль-Минуки являлся «самым активным террористом в мире».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили цель ударов ВСУ по Ярославлю

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Крысы атаковали двор в российском городе

    В США раскритиковали Су-57Д

    Мужчинам в климаксе дали несколько советов

    Появились подробности об аварийно севшем в российском лесу самолете

    Сотрудник российской колонии воровал деньги у заключенных

    Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

    Четверо пассажиров перевернувшегося на Байкале катера не выжили

    Россиянин поставил на матч чемпионата Италии и выиграл более 15 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok