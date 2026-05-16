Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 16 мая 2026Мир

Трамп объявил о ликвидации «самого активного террориста в мире»

Трамп объявил о ликвидации второго человека в глобальном ИГИЛ в Африке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что силами военных Штатов и Нигерии в Африке был уничтожен один из главных лидеров «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) . Соответствующий пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Речь идет об Абу-Билале аль-Минуки — втором по значимости командире террористической группировки. «Абу-Билал аль-Минуки (...) думал, что сможет спрятаться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий», — написал Трамп. Президент США подчеркнул, что миссия по уничтожению лидера ИГИЛ была тщательно спланированной и чрезвычайно сложной, поскольку Абу-Билал аль-Минуки являлся «самым активным террористом в мире».

20 августа военнослужащие американской армии в результате рейда на севере Сирии ликвидировали высокопоставленного члена «Исламского государства», готовившегося стать главарем боевиков в республике.

Ранее сообщалось, что численность боевиков ИГИЛ на территории Сирии увеличилась впятеро с момента ухода в отставку экс-президента республики Башара Асада в декабре 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ начали использовать мины-лягушки. Ранее Зеленский передумал их запрещать

    Названы приводящие к постепенному ослаблению контроля над мочеиспусканием факторы риска

    В Генштабе сообщили о контроле ВС РФ подавляющей части территории Красного Лимана

    Раскрыта угроза биолабораторий США для России и Украины

    Трамп выразил уверенность в капитуляции Тегерана

    Над Калужской областью сбили пять беспилотников

    Стало известно об уличных боях ВС РФ в Харьковской области

    Новая выходка президента Украины Зеленского вызвала переполох в Финляндии

    Россиянам назвали способы предотвращения появления ржавчины на китайских машинах

    Дмитриев пожелал «британским патриотам» успеха на субботнем митинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok