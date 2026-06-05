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Из жизни
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19:41, 5 июня 2026Из жизни

Открыты неизвестные науке светящиеся пауки и бронированные кузнечики

В Африке нашли светящихся пауков и бронированных кузнечиков, неизвестных науке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nicky Bay / The Wilderness Project / Reuters

Исследователи обнаружили в восточной Анголе десятки видов, ранее неизвестных науке. Об этом пишет CNN.

В феврале организация The Wilderness Project организовала научную экспедицию в Африку. На плато Лисима ученым удалось найти новые виды моли, стрекоз, пауков, сверчков и кузнечиков. Среди находок выделяется коронованный паук-краб, светящийся синим в ультрафиолетовом излучении. Исследователям пока не удалось понять, чем это обусловлено.

Кроме того, на плато открыли пауков-кругопрядов. Они способны притворяться ядовитыми божьими коровками, чтобы отпугивать хищников. Еще одной неожиданной находкой стали бронированные кузнечики. Они спасаются от опасности путем автогеморрагии — разбрызгиванием собственной крови или гемолимфы.

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По словам руководителя экспедиции Роба Тейлора, самой большой трудностью была работа в сезон дождей. Плохая погода тормозила их исследования. К тому же несколько ученых заразились в Анголе малярией.

Ранее сообщалось, что исследователи проекта Ocean Census за последний год обнаружили в глубинах океана более тысячи новых видов. Среди самых интересных находок ученые выделяют плотоядные «шары смерти» с крючками, полупрозрачных «акул-призраков» со светящимися глазами и червя, прячущегося глубоко внутри полупрозрачной губки.

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