21:35, 29 мая 2026

В глубинах океана обнаружили неизвестных науке акулу-призрака и шар смерти

Екатерина Лобанова
Фото: Jukkis / Shutterstock / Fotodom

Исследователи проекта Ocean Census за последний год обнаружили в глубинах океана более тысячи новых видов. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые работают в рамках международной инициативы по выявлению новых видов морских организмов. Ее инициаторы считают, что в океанах может обитать до двух миллионов еще не известных науке видов. Они получают поддержку от фонда Nippon Foundation, крупнейшей благотворительной организации Японии, и оксфордской благотворительной организации Nekton.

Среди самых интересных находок исследователи выделяют плотоядные «шары смерти» с крючками, полупрозрачных «акул-призраков» со светящимися глазами и червя, прячущегося глубоко внутри полупрозрачной губки.

Акулу-призрака обнаружили на глубине более 800 метров в Коралловом море у берегов Австралии. «Шар смерти» — плотоядную губку, которая использует липкие крючки, чтобы ловить крошечных ракообразных, — нашли у Южных Сандвичевых островов. Он обитает на глубине 3601 метров.

Также исследователей крайне заинтересовали симбиотические отношения доселе неизвестного науке подводного червя и полупрозрачной губки, внутри которой он живет.

Директор Ocean Census Оливер Стидс надеется, что научное сообщество будет проявлять все больше внимания к изучению океанов на Земле. По его словам, это обходится гораздо дешевле космических программ и при этом несет больше практической пользы.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии обнаружили неизвестное науке существо, которое не удалось отнести ни к одному из известных типов животных. Оно медленно парило над дном на глубине до 9137 метров, где давление почти в тысячу раз выше, чем у поверхности.

