В глубинах моря у берегов Японии заметили неизвестное науке существо

У берегов Японии нашли неизвестное науке существо на глубине 9137 метров

У берегов Японии обнаружили неизвестное науке существо, которое не удалось отнести ни к одному из известных типов животных. Об этом сообщает издание PetaPixel.

Загадочное животное заметили в ходе экспедиции на исследовательском судне DSSV Pressure Drop. Камеры подводного аппарата, спущенного в глубины Филиппинского моря, зафиксировали призрачно-белое создание. Оно медленно парило над дном на глубине до 9137 метров, где давление почти в тысячу раз выше, чем у поверхности.

Тело неопознанного существа оказалось разделено на две симметричные половины и имело отростки. Ученые отметили некоторое сходство с моллюском Dirona albolineata, однако у этого вида отростки выглядят иначе. Находку временно отнесли к категории Animalia incerta sedis, то есть «животное неопределенного положения».

