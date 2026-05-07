Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:09, 7 мая 2026Из жизни

В глубинах моря у берегов Японии заметили неизвестное науке существо

У берегов Японии нашли неизвестное науке существо на глубине 9137 метров
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

У берегов Японии обнаружили неизвестное науке существо, которое не удалось отнести ни к одному из известных типов животных. Об этом сообщает издание PetaPixel.

Загадочное животное заметили в ходе экспедиции на исследовательском судне DSSV Pressure Drop. Камеры подводного аппарата, спущенного в глубины Филиппинского моря, зафиксировали призрачно-белое создание. Оно медленно парило над дном на глубине до 9137 метров, где давление почти в тысячу раз выше, чем у поверхности.

Тело неопознанного существа оказалось разделено на две симметричные половины и имело отростки. Ученые отметили некоторое сходство с моллюском Dirona albolineata, однако у этого вида отростки выглядят иначе. Находку временно отнесли к категории Animalia incerta sedis, то есть «животное неопределенного положения».

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

В апреле сообщалось, что рыбаки с филиппинского острова Сибуту поймали кальмара длиной 2,5 метра. Местные жители снимали гиганта на мобильные телефоны и сравнивали его размер с человеческим ростом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    Оценены шансы «Краснодара» выйти в финал Кубка России

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok