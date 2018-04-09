Пойман превышающий человеческие размеры кальмар

Видео: Kevin Guevara / Facebook

Рыбаки с филиппинского острова Сибуту поймали огромного кальмара. Об этом сообщает издание Coconuts.

Возле необычного улова собралась толпа. Люди снимали гиганта на мобильные телефоны, кто-то лег рядом с мертвым кальмаром, чтобы сравнить его размеры с человеческим ростом. Для более точного измерения принесли рулетку. Выяснилось, что длина головоногого составляет примерно 2,5 метра.

Местные рыбаки утверждают, что такие крупные кальмары попадались им лишь три раза. Обычно длина этих моллюсков не превышает 60 сантиметров, однако глубоководные кальмары рода Architeuthis могут достигать 16,5 метра в длину.

Сибуту — самый южный из обитаемых островов Филиппинского архипелага, располагающийся в 14 километрах к востоку от Малайзии. На площади 109 квадратных километров живет около 30 тысяч человек.

В 2014 году сообщалось, что японские рыбаки выловили гигантского кальмара, весящего около 160 килограммов. Им не удалось довезти его в сохранности, однако специалисты полагают, что длина беспозвоночного могла достигать восьми метров.

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