Джокович впервые за 17 лет не прошел третий круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Джокович впервые за 17 лет не прошел третий круг «Ролан Гаррос»

Сербского теннисиста Новака Джоковича стошнило на корте, и он впервые за 17 лет не прошел третий круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

39-летний игрок уступил бразильцу Жоао Фонсеке, который был посеян на турнире под 28-м номером, в пяти партиях со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Спортсмены провели на корте 4 часа и 47 минут.

Отмечается, что Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, почувствовал себя плохо перед началом пятого сета. Его стошнило в мусорный бак.

Текущий «Ролан Гаррос» стал для серба 82-м в карьере турниром «Большого шлема». По этому показателю он установил рекорд среди мужчин-профессионалов, опередив таких теннисистов, как швейцарец Роджер Федерер и испанец Фелисиано Лопес.