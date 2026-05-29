Новости спорта
22:26, 29 мая 2026

Джокович впервые за 17 лет не прошел третий круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Джокович впервые за 17 лет не прошел третий круг «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Сербского теннисиста Новака Джоковича стошнило на корте, и он впервые за 17 лет не прошел третий круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

39-летний игрок уступил бразильцу Жоао Фонсеке, который был посеян на турнире под 28-м номером, в пяти партиях со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Спортсмены провели на корте 4 часа и 47 минут.

Отмечается, что Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, почувствовал себя плохо перед началом пятого сета. Его стошнило в мусорный бак.

Текущий «Ролан Гаррос» стал для серба 82-м в карьере турниром «Большого шлема». По этому показателю он установил рекорд среди мужчин-профессионалов, опередив таких теннисистов, как швейцарец Роджер Федерер и испанец Фелисиано Лопес.

