Джокович впервые за 17 лет не прошел третий круг «Ролан Гаррос»

Сербского теннисиста Новака Джоковича стошнило на корте, и он впервые за 17 лет не прошел третий круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
39-летний игрок уступил бразильцу Жоао Фонсеке, который был посеян на турнире под 28-м номером, в пяти партиях со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7. Спортсмены провели на корте 4 часа и 47 минут.
Отмечается, что Джокович, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, почувствовал себя плохо перед началом пятого сета. Его стошнило в мусорный бак.
Текущий «Ролан Гаррос» стал для серба 82-м в карьере турниром «Большого шлема». По этому показателю он установил рекорд среди мужчин-профессионалов, опередив таких теннисистов, как швейцарец Роджер Федерер и испанец Фелисиано Лопес.