Билан рассказал о покупке дома мечты

Певец Дима Билан рассказал, что купил дом мечты в Подмосковье. Об этом он сообщил в интервью для шоу «Натальная карта», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Артист отметил, что расстается со своей недвижимостью ради жизни в доме на берегу реки. «Это просто нечто! Ты как Карабас-Барабас выходишь на балкон и там еще три деревни, и ты видишь крыши всех домов... Ты находишься чуть выше, видишь горизонт и не видишь вообще никакого стопа, и взгляд твой летит...» — с восторгом описал открывающуюся ему панораму Билан. Он уточнил, что уже познакомился с сотрудниками местного дома культуры и предложил помощь, добавив, что хочет организовать вокруг себя поместье или «агломерацию».

Певец признался, что на момент съемки дом мечты принадлежит ему не полностью, поскольку он приобрел его с помощью кредита. «Сейчас продам дом и кредит добью», — рассказал он. Билан подчеркнул, что считает дом своей крепостью, и, чтобы как можно реже выезжать в Москву, гримеры, массажисты и другой персонал приезжают к нему.

Артист также заявил, что планирует выращивать помидоры на приусадебном участке и хочет перенять «методику» получения богатого урожая у отца.

В том же интервью Билан сообщил, что состоит в отношениях и готовится к заключению брака.