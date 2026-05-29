Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:58, 29 мая 2026Экономика

Билан рассказал о покупке дома мечты

Билан рассказал, что купил дом мечты в Подмосковье
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Певец Дима Билан рассказал, что купил дом мечты в Подмосковье. Об этом он сообщил в интервью для шоу «Натальная карта», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Артист отметил, что расстается со своей недвижимостью ради жизни в доме на берегу реки. «Это просто нечто! Ты как Карабас-Барабас выходишь на балкон и там еще три деревни, и ты видишь крыши всех домов... Ты находишься чуть выше, видишь горизонт и не видишь вообще никакого стопа, и взгляд твой летит...» — с восторгом описал открывающуюся ему панораму Билан. Он уточнил, что уже познакомился с сотрудниками местного дома культуры и предложил помощь, добавив, что хочет организовать вокруг себя поместье или «агломерацию».

Певец признался, что на момент съемки дом мечты принадлежит ему не полностью, поскольку он приобрел его с помощью кредита. «Сейчас продам дом и кредит добью», — рассказал он. Билан подчеркнул, что считает дом своей крепостью, и, чтобы как можно реже выезжать в Москву, гримеры, массажисты и другой персонал приезжают к нему.

Артист также заявил, что планирует выращивать помидоры на приусадебном участке и хочет перенять «методику» получения богатого урожая у отца.

В том же интервью Билан сообщил, что состоит в отношениях и готовится к заключению брака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском посольстве заявили о возможной инсценировке падения БПЛА в Молдавии

    Глава минфина США назвал три сценария по Ирану

    Билан рассказал о покупке дома мечты

    Президент Румынии объяснил залет дрона на территорию страны

    Экс-премьер Украины рассказал о возможных последствиях продолжения мобилизации в стране

    В Подмосковье троих мужчин осудили за разбой и похищение подростка

    В сети обсудили внешность 46-летней украинской актрисы на фото без нижнего белья

    Пленный из ВСУ попросил родственников связаться с ним через российских солдат

    США отказались вводить пошлины на палладий из России

    В России объявлены цены на новый небольшой кроссовер Kia

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok