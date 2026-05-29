Дима Билан сделал заявление о личной жизни

Певец Дима Билан заявил, что состоит в отношениях и думает о браке

Певец Дима Билан признался, что состоит в отношениях и готовится к заключению брака. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Натальная карта».

«Мое сердце не свободно. Я люблю и любим», — сообщил исполнитель.

Артист также порассуждал о значении брака, назвав его жизненным этапом, на котором человек покончил с вольностью и вседозволенностью. «К этому надо прийти. Я почти готов. Каждый день об этом думаю», — поделился Билан.

Ранее Билан раскрыл причину отсутствия новых песен в своем репертуаре. Певец заявил, что ждет вдохновения, чего-то очень большого, и добавил, что ищет талантливого композитора, чтобы создать уникальный хит.