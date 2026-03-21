Билан раскрыл причину отсутствия новых песен

Билан: У меня мало музыкального материала, потому что жду чего-то очень большого

Заслуженный артист России Дима Билан в разговоре с РИА Новости раскрыл причину отсутствия новых песен в своем репертуаре.

«У меня мало музыкального материала, потому что я жду чего-то очень большого, сумасшедшей композиции — тогда меня это возьмет», — высказался Билан.

Артист также добавил, что на данный момент ищет талантливого композитора, чтобы создать уникальный хит.

До этого 44-летний Билан исполнил на праздничном вечере в Государственном Кремлевском дворце, композицию покинувшей Россию народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Так же, как все».

А ранее артист вышел на завтрак премии «Муз-ТВ — 2026» в казаках 24-летней давности.