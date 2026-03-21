Песни Пугачевой прозвучали на празднике в Кремле

«МК»: Песни Аллы Пугачевой прозвучали в Кремле на юбилее Зацепина

На праздничном вечере, посвященном 100-летию композитора Александра Зацепина, который прошел в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни, написанные им в соавторстве с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Певец Дима Билан исполнил композицию «Так же, как все», а российско-украинский исполнитель Александр Панайотов — песню «Да» из кинофильма «Женщина, которая поет». Сама Пугачева на мероприятии не присутствовала, отмечает издание.

Панайотов в беседе с корреспондентом назвал творческий союз Зацепина и Пугачевой уникальным, подчеркнув, что их совместные работы стали по-настоящему ценным музыкальным наследием, любимым широкой аудиторией.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить проведение концерта ко дню рождения уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) Аллы Пугачевой.