Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
05:02, 21 марта 2026Культура

Песни Пугачевой прозвучали на празднике в Кремле

«МК»: Песни Аллы Пугачевой прозвучали в Кремле на юбилее Зацепина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

На праздничном вечере, посвященном 100-летию композитора Александра Зацепина, который прошел в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни, написанные им в соавторстве с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Певец Дима Билан исполнил композицию «Так же, как все», а российско-украинский исполнитель Александр Панайотов — песню «Да» из кинофильма «Женщина, которая поет». Сама Пугачева на мероприятии не присутствовала, отмечает издание.

Панайотов в беседе с корреспондентом назвал творческий союз Зацепина и Пугачевой уникальным, подчеркнув, что их совместные работы стали по-настоящему ценным музыкальным наследием, любимым широкой аудиторией.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить проведение концерта ко дню рождения уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) Аллы Пугачевой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok