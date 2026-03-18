20:44, 18 марта 2026

В Москве потребовали отменить концерт ко дню рождения Пугачевой

Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить проведение концерта ко дню рождения уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) Аллы Пугачевой. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

Общественник заявил, что намерен отменить фестиваль «Пугачевская весна», который намечен на 15 апреля в московском клубе «Огород». Его организуют фанаты и знакомые артистки — бывшая бэк-вокалистка Екатерина Бачурина и «двойник» Примадонны Наталья Буйницкая.

«Мы обратимся с требованием не допускать проведение концерта, все что угодно может произойти. Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут подраться. Пугачева как красная тряпка», — сказал Бородин.

Он также уточнил, что боится провокаций и выступает за отмену шоу ради безопасности людей.

Ранее Пугачеву обвинили в контроле над народным артистом России Филиппом Киркоровым.

