Пугачеву обвинили в контроле над Киркоровым

Бывший директор Киркорова Дзюник: Пугачева контролировала Филиппа во время брака

Бывший концертный директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник заявил, что уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) Алла Пугачева контролировала артиста в период их отношений. Его слова передает портал «Абзац».

Как вспоминает Дзюник, все песни Филиппа Бедросовича, а также дочери Примадонны Кристины Орбакайте она лично прослушивала до релиза.

«Без контроля и согласия Пугачевой ничего не было, ничего не выходило в эфир. Если она не соглашалась с какой-то новой песней, Киркоров ничего не выпускал», — сообщил продюсер.

Также он отметил, что Алла Борисовна отслеживала и образ Киркорова в публичном пространстве и медиа.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров признался, что многие его песни посвящены бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что чувства к ней являются неотъемлемой частью его жизни.