Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:57, 27 февраля 2026Культура

Киркоров назвал Пугачеву своей музой

Филипп Киркоров заявил, что многие его хиты посвящены Алле Пугачевой
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что многие его песни посвящены бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Слова исполнителя передает StarHit.

Певец заявил, что все его песни о любви посвящены музам, одной из которых является Пугачева. Он подчеркнул, что чувства к ней являются неотъемлемой частью его жизни.

«Это моя десятилетняя история. Она красиво началась с песни "Я не Рафаэль", это ей посвящение было. И закончилась история красиво с песней "Немного жаль"», — поделился артист.

Киркоров добавил, что благодарен судьбе за все пережитые эмоции. По его словам, в тяжелый период после расставания с Пугачевой появились многие его хиты, включая «выстраданные» им песни «Снег», «Жестокая любовь», «Полетели» и «Просто подари».

Ранее Пугачева призналась, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. Она добавила, что изначально решила за три года помочь карьере артиста, а затем расстаться с ним. Сам Киркоров позже заявил, что не видит в этих словах ничего обидного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Армия США закажет испытанные на Украине Switchblade

    Меган Маркл раскритиковали в сети из-за мятой одежды на встрече с беженцами

    В России заявили о проверке ВСУ дальности применения «Фламинго» после атаки на Чувашию

    Пропавшая 24 года назад женщина нашлась живой и удивилась поискам

    Покупатели российских нефти и газа собрались строить новый нефтепровод

    Турист попытался спасти свой мобильный телефон, упал со скалы и не выжил

    В России отреагировали на предложение Буданова «развалить Россию»

    В ЕС упрекнули Зеленского во лжи

    Пенсионерка из Москвы поразила нигерийца вопросами про «герлфренд» и богатство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok