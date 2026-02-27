Киркоров назвал Пугачеву своей музой

Филипп Киркоров заявил, что многие его хиты посвящены Алле Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что многие его песни посвящены бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Слова исполнителя передает StarHit.

Певец заявил, что все его песни о любви посвящены музам, одной из которых является Пугачева. Он подчеркнул, что чувства к ней являются неотъемлемой частью его жизни.

«Это моя десятилетняя история. Она красиво началась с песни "Я не Рафаэль", это ей посвящение было. И закончилась история красиво с песней "Немного жаль"», — поделился артист.

Киркоров добавил, что благодарен судьбе за все пережитые эмоции. По его словам, в тяжелый период после расставания с Пугачевой появились многие его хиты, включая «выстраданные» им песни «Снег», «Жестокая любовь», «Полетели» и «Просто подари».

Ранее Пугачева призналась, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. Она добавила, что изначально решила за три года помочь карьере артиста, а затем расстаться с ним. Сам Киркоров позже заявил, что не видит в этих словах ничего обидного.