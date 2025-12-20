Филипп Киркоров прокомментировал слова Пугачевой об их фиктивном браке

Киркоров поблагодарил Пугачеву после ее слов, что их брак был помощью другу

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал слова артистки Аллы Пугачевой о том, что их брак был «помощью другу». Это произошло на шоу «Натальная карта».

Ведущая Олеся Иванченко стала говорить с Киркоровым о его отношениях с Пугачевой и спросила, не обидно ли ему, что бывшая жена в недавнем интервью фактически назвала их брак фиктивным.

Киркоров ответил, что не видит в этих словах ничего обидного. По его словам, Пугачева просто вспоминала их совместную жизнь. Певец отметил, что с благодарностью вспоминает годы, проведенные вместе, и что это был интересный период его жизни.

«Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни… Я ей благодарен, и она мне. Не вижу в ее словах какой-то крамолы», — сказал Киркоров.

Ранее Киркоров заявил, что обвинения в адрес Пугачевой, покинувшей Россию после начала специальной военной операции, не имеют под собой никаких оснований.