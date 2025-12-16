Реклама

20:27, 16 декабря 2025

Киркорова расстроили нападки на Пугачеву

Филипп Киркоров признался, что его расстраивают нападки на Аллу Пугачеву
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров заявил, что обвинения в адрес Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала специальной военной операции (СВО), не имеют под собой никаких оснований. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам народного артиста, его расстраивают нападки на его бывшую супругу и коллегу.

«Это человек, с которым у меня связана личная жизнь. Дали друг другу очень много, был замечательный период жизни. Все эти гнусные пасквили и наговоры, что она кому-то перекрывала кислород, это все просто ложь и клевета», — заявил певец.

Он также напомнил о «Рождественских встречах» Пугачевой в конце 80-х, когда она поддерживала молодых артистов, а средства направляла в помощь пострадавшим от землетрясения в Армении.

Ранее стало известно, что певец Илья Гуров заявил, что шоумен Прохор Шаляпин может стать достойной заменой исполнителю Филиппу Киркорову.

    Киркорова расстроили нападки на Пугачеву

