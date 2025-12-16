Назван неожиданный преемник Филиппа Киркорова

Певец Илья Гуров назвал Прохора Шаляпина достойной заменой Филиппу Киркорову

Певец Илья Гуров заявил, что шоумен Прохор Шаляпин может стать достойной заменой исполнителю Филиппу Киркорову. Об этом он порассуждал в интервью Пятому каналу.

Гуров считает, что Киркоров является «признанным королем» эстрады, а Шаляпина можно считать «названным», ведь он обрел всенародную любовь и популярность.

«Самое главное — цитаты в народ ушли. Это говорит о том, что Шаляпин — это, как мне кажется, достойная смена Киркорову. Я желаю ему как можно больше хитов. Если он пойдет по пути не хайпа, а именно музыки», — сообщил артист.

