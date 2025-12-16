Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:26, 16 декабря 2025Культура

Назван неожиданный преемник Филиппа Киркорова

Певец Илья Гуров назвал Прохора Шаляпина достойной заменой Филиппу Киркорову
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Илья Гуров заявил, что шоумен Прохор Шаляпин может стать достойной заменой исполнителю Филиппу Киркорову. Об этом он порассуждал в интервью Пятому каналу.

Гуров считает, что Киркоров является «признанным королем» эстрады, а Шаляпина можно считать «названным», ведь он обрел всенародную любовь и популярность.

«Самое главное — цитаты в народ ушли. Это говорит о том, что Шаляпин — это, как мне кажется, достойная смена Киркорову. Я желаю ему как можно больше хитов. Если он пойдет по пути не хайпа, а именно музыки», — сообщил артист.

Ранее стало известно, что российский певец Прохор Шаляпин предложил состоятельным друзьям Ларисы Долиной скинуться ей на покупку новой квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Москвичам рассказали о погоде в январе

    Россия утратила лидерские позиции среди основных поставщиков газа в ЕС

    Названа цена самой дешевой студии в Петербурге

    Деталь на штанах украинского модного бренда сравнили с женскими гениталиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok