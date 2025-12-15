Реклама

06:55, 15 декабря 2025Культура

Российский певец предложил друзьям Долиной скинуться на квартиру артистке

Певец Шаляпин предложил друзьям Долиной скинуться на новую квартиру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Seleznev Pavel / Globallookpress.com

Российский певец Прохор Шаляпин предложил состоятельным друзьям Ларисы Долиной скинуться ей на покупку новой квартиры. Его слова цитирует Gazeta.ru.

«Хочу призвать всех друзей Ларисы Александровны высокопоставленных — очень много у нее действительно влиятельных наверху друзей. Я знаю это. Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру», — призвал артист.

По мнению певца, в данном случае квартиру, которая Долина продала Полине Лурье, было бы правильнее оставить покупательнице. Как отметил Шаляпин, «это проще и честнее».

Ранее стало известно, что находящаяся в декрете жительница Казани продала свою банковскую карту и стала фигуранткой судебного дела Ларисы Долиной. На данный момент адвокаты певицы добились судебного решения о взыскании средств с владельцев счетов, используемых преступниками.

До этого стало известно, кто числится собственником квартиры Долиной. По данным из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), владельцем квартиры значится Лурье.

После того, как россияне начали «отменять» певицу, Долина дала интервью на Первом канале. Артистка заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше».

