Российский певец предложил друзьям Долиной скинуться на квартиру артистке

Певец Шаляпин предложил друзьям Долиной скинуться на новую квартиру

Российский певец Прохор Шаляпин предложил состоятельным друзьям Ларисы Долиной скинуться ей на покупку новой квартиры. Его слова цитирует Gazeta.ru.

«Хочу призвать всех друзей Ларисы Александровны высокопоставленных — очень много у нее действительно влиятельных наверху друзей. Я знаю это. Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру», — призвал артист.

По мнению певца, в данном случае квартиру, которая Долина продала Полине Лурье, было бы правильнее оставить покупательнице. Как отметил Шаляпин, «это проще и честнее».

Ранее стало известно, что находящаяся в декрете жительница Казани продала свою банковскую карту и стала фигуранткой судебного дела Ларисы Долиной. На данный момент адвокаты певицы добились судебного решения о взыскании средств с владельцев счетов, используемых преступниками.

До этого стало известно, кто числится собственником квартиры Долиной. По данным из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), владельцем квартиры значится Лурье.

После того, как россияне начали «отменять» певицу, Долина дала интервью на Первом канале. Артистка заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше».