Долина рассказала о слежке мошенников

Лариса Долина: Мошенники следили за моими детьми

Певица Лариса Долина рассказала о том, как за ней и ее семьей следили вынудившие ее продать квартиру мошенники. Об этом сообщает, анонсируя выпуск программы «Пусть говорят» с участием артистки, Первый канал.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми», — поделилась Долина.

Певица рассказала о том, что когда ее дочь и внучка уехали на дачу, с ней связались мошенники: «Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: "А ваши девочки сейчас на даче, да?" Я говорю: "Да". Они мне говорят: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними"».

