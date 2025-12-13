Назван собственник квартиры Ларисы Долиной по документам

РИА Новости: Полина Лурье значится собственницей квартиры, проданной Долиной

Полина Лурье значится собственницей квартиры Ларисы Долиной, владельца жилья по документам называет РИА Новости, ознакомившись с регистрационными данными объекта недвижимости.

В них говорится, что у квартиры один собственник, жилье было приобретено в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого недвижимость числилась в собственности другого человека в течение 19 лет.

Скандал разразился после того, как Долина через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Певица заявила, что оформила сделку под влиянием мошенников и передала им все вырученные деньги. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

После того, как россияне начали «отменять» певицу, Долина дала интервью на Первом канале. Артистка заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После начала разбирательства в суде она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, из-за чего так долго молчала. Помимо этого, Долина рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми. Певица также предложила заключить мировое соглашение с покупательницей. Его суть заключается в поэтапном возврате денег, в том числе без учета уровня инфляции и в формате рассрочки на несколько лет.

