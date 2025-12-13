Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:54, 13 декабря 2025Экономика

Назван собственник квартиры Ларисы Долиной по документам

РИА Новости: Полина Лурье значится собственницей квартиры, проданной Долиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Seleznev Pavel / Globallookpress.com

Полина Лурье значится собственницей квартиры Ларисы Долиной, владельца жилья по документам называет РИА Новости, ознакомившись с регистрационными данными объекта недвижимости.

В них говорится, что у квартиры один собственник, жилье было приобретено в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого недвижимость числилась в собственности другого человека в течение 19 лет.

Скандал разразился после того, как Долина через суд вернула квартиру в центре Москвы, которую она продала за 112 миллионов рублей. Певица заявила, что оформила сделку под влиянием мошенников и передала им все вырученные деньги. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.

После того, как россияне начали «отменять» певицу, Долина дала интервью на Первом канале. Артистка заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После начала разбирательства в суде она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, из-за чего так долго молчала. Помимо этого, Долина рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми. Певица также предложила заключить мировое соглашение с покупательницей. Его суть заключается в поэтапном возврате денег, в том числе без учета уровня инфляции и в формате рассрочки на несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сатисфакция». В украинском порту после удара загорелось турецкое судно. Как это оценили в России после атак ВСУ в Черном море?

    Объяснена способность гениев спать по четыре часа в сутки

    Боец ВС РФ уничтожил до десяти украинских военных из гранатомета

    Назван собственник квартиры Ларисы Долиной по документам

    Муж Ани Лорак попросил певицу купить ему виллу в Испании

    Число погибших при атаке ВСУ на российский город увеличилось

    Экс-сотрудник СБУ назвал возможные потери иностранных наемников ВСУ

    Российские бойцы вычислили позиции ВСУ благодаря PR-ролику

    Жителей трех российских регионов предупредили о метелях с ураганным ветром из-за циклона

    В Евросоюзе разослали инструкции по общению с российскими дипломатами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok