Адвокат: Покупательница квартиры Долиной Лурье не хочет делать из трагедии шоу

Российская певица Лариса Долина предложила заключить мировое соглашение с покупательницей ее столичной квартиры Полиной Лурье. Адвокат пострадавшей стороны Светлана Свириденко объяснила детали по данному делу.

В частности, по словам юриста, в день обращения в Верховный суд России с жалобой на решения нижестоящих инстанций, отменивших данную сделку по квартире, но не отдавших 112 миллионов рублей Лурье, от представителя артистки пришло предложение о мировом соглашении. Его главная идея заключается в поэтапном возврате денег. В том числе без учета уровня инфляции и в формате рассрочки на несколько лет.

Лурье такое предложение Долиной не подходит, заявила Свириденко. Также она отметила, что подзащитная отказалась от данного варианта решения проблемы.

Адвокат сообщила, что Лурье является добросовестным человеком, заключившим эту сделку с квартирой Долиной. С ее стороны все было сделано правильно в момент приобретения недвижимости. На фоне этого она настаивает на получении купленной недвижимости. Лурье, как известно, даже оплатила имущественный налог за 2024 год. Помимо этого, она отказывается от публичных выступлений насчет дела Долиной, предпочитая решать вопрос в правовом поле.

Лариса Долина. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Долиной предсказали «относительный хеппи-энд» в деле с квартирой

Уже в конце ноября россияне принялись «отменять» Ларису Долину за дело с ее квартирой в Москве. Небывалую критику в адрес певицы вызвал тот факт, что суд вернул ей жилье после истории с мошенниками, однако оставил покупательницу без денег и купленного ею имущества. Все подобные инциденты в сети стали называть «схемой Долиной», а в отношении певицы посыпались обвинения в недобросовестности.

На эту тему высказалась даже Ксения Собчак. Недавно российская журналистка высмеяла известную артистку из-за скандала с квартирой. Тогда в сети она выложила видео, в котором в шутку попросила суд возместить Долиной деньги за очередную поездку в Китай.

В то же время Собчак предсказала итог скандала с Долиной. По ее мнению, конфликт, связанный с квартирой в Москве, может завершиться тем, что певица вернет деньги Лурье. Также журналистка высказала версию о том, что Долина может пойти на публичное примирение с Лурье.

Может быть, что-то антимошенническое имени Долиной примут в первом чтении. (...) Будет такой, как бы относительный хеппи-энд Ксения Собчак российская журналистка

Ксения Собчак. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Певица впервые высказалась о скандале с квартирой в центре Москвы

В начале декабря Лариса Долина впервые высказалась о скандале из-за продажи ее квартиры. В интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале она заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После начала разбирательства в суде она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, из-за чего так долго молчала.

Здесь очень важно понять, что это было невозможно, и только сейчас люди узнают правду Лариса Долина певица

Помимо этого, Долина рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми. Все эти подробности она сообщила в интервью, полная версия которого выйдет вечером в пятницу, 5 декабря. Ведущий программы Дмитрий Борисов также анонсировал его фразой «нет громкой истории, более обсуждаемой сейчас, чем квартирный вопрос Ларисы Долиной», указав, что дело с жилплощадью угрожает парализовать весь рынок вторичного жилья в России.

В свою очередь, адвокат Лурье, купившей квартиру Долиной, отреагировала на выступление артистки в эфире Первого канала. Юрист пояснила, что ее клиентка намерена решать ситуацию в суде, а не на сцене. В этой связи она отказалась от участия в программе «Пусть говорят».

Лариса Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под влиянием аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел новую жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы. Позднее же Верховный суд России истребовал материалы дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры. В ближайшее время пройдет еще одно заседание по жалобе Лурье.