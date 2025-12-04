Реклама

22:54, 4 декабря 2025Силовые структуры

Адвокат объяснил истребование Верховным судом материалов по делу Долиной

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress

Адвокат Сергей Жорин объяснил, что означает истребование Верховным судом (ВС) России материалов дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Он высказался об этом в разговоре с «МК».

Как объяснил эксперт, когда Верховный суд истребует дело, это означает, что судья увидел признаки возможных нарушений в решениях нижестоящих инстанций.

«Это еще не значит, что решение точно будет отменено, но это серьезный сигнал: дело вызывает вопросы», — добавил он. По словам Жорина, факт истребования указывает на то, что суд не ограничится формальной проверкой.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.

