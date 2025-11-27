Ларисе Долиной оставили квартиру в Хамовниках. Полину Лурье, купившую это жилье за 112 миллионов рублей, оставили ни с чем

Купившая квартиру Долиной Лурье вновь проиграла суд и осталась без денег

В четверг, 27 ноября, Второй кассационный суд рассматривал жалобу Полины Лурье. Она купила квартиру у певицы Ларисы Долиной, попавшей под влияние мошенников. Заседание проходило в закрытом режиме.

Коллегия из тройки судей решила оставить квартиру в собственности Долиной. Отмечается, что артистка и покупательница ее недвижимости не участвовали в заседании.

Лурье подаст жалобу в Верховный суд

До этого Лурье намеревалась взыскать с певицы 112 миллионов рублей. «Сделка реальная, а значит, по общим правилам участники сделки должны вернуться к тем параметрам, с которых сделку начинали. Не важно, что и кому передавалось впоследствии — если покупатель реален, деньги передавались, то основания не возвращать деньги по сделке, которая расторгнута судом, не имеется», — сказал адвокат Андрей Алешкин.

В связи с тем, что Кассационный суд отклонил жалобу Лурье, теперь она намерена обратиться в Верховный суд. Об этом РИА Новости сказала ее адвокат Светлана Свириденко. По ее словам, даже если суд признает сделку недействительной, то «в обязательном порядке» применяется двусторонняя реституция, которая предполагает возвращение обеих сторон в первоначальное имущественное положение.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

При этом суд апелляционной инстанции указал покупательнице квартиры Долиной на то, что она сама может искать мошенников и требовать с них деньги, передает KP.RU. «Денежные средства за квартиру получены злоумышленниками в результате совершения преступления, обстоятельства их хищения, лица, совершившие хищение полученных за квартиру денежных средств, их размер подлежат установлению в рамках производства по уголовному делу, к которым [Лурье] не лишена возможности предъявить требования соответствующих убытков», — говорится в тексте документа.

Долина доверилась мошенникам из-за особенностей характера и невнимательности к деталям

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье.

Артистка считала, что помогает полиции ловить преступников путем «спецоперации», и была уверена, что сделки заключаются фиктивно «под контролем сотрудников правоохранительных органов».

В ходе расследования были проведены судебные экспертизы, которые объяснили, почему Долина поверила злоумышленникам. Эксперты считают, что у нее присутствуют черты нарциссического и истерического личностных радикалов, из-за чего она может быть чрезмерно уверена в себе, не признавать собственные слабости и легко поддаваться внушению. Кроме того, певица невнимательна к деталям из-за плотного графика, а также имеет «образ мышления наивного оптимиста﻿» и «выраженные ценности безопасности﻿».

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России появилась «схема Долиной»

После громкого дела Долиной-Лурье на рынке вторичного жилья произошел всплеск мошенничества. Злоумышленники стали действовать по «схеме Долиной». В связи с этим депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили установить обязательное заверение всех сделок с недвижимостью нотариусом, а также страховать сделку.

Позднее «схема Долиной» распространилась и на автомобили. С начала 2025 года суммарное число мошеннических действий с транспортными средствами россиян увеличилось на 40 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Одним из драйверов роста выступили массовые расторжения сделок с автомобилями по «схеме Долиной», уточнили эксперты.