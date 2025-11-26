Экономика
09:25, 26 ноября 2025Экономика

«Схема Долиной» распространилась на автомобили

«Известия»: В России начали оспаривать сделки с машинами по «схеме Долиной»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России начали активно расторгать договоры купли-продажи автомобилей по аналогии с резонансным делом артистки Ларисы Долиной. Об участившихся случаях подобного рода кейсов в сегменте сделок с авто сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

С начала 2025 года суммарное число мошеннических действий с транспортными средствами россиян увеличилось на 40 процентов в сравнении с показателем за 2024-й. Одним из драйверов роста выступили массовые расторжения сделок с автомобилями по «схеме Долиной», уточнили эксперты.

Пенсионеры, ставшие жертвами злоумышленников, в последнее время начали активно оспаривать заключенные с третьими лицами договоры купли-продажи машин. Конечный покупатель при таком раскладе рискует оказаться не только без приобретенного автомобиля, но и без вложенных в его покупку денежных средств, поясняют аналитики. То же самое в итоге произошло с покупателем квартиры Долиной после соответствующего судебного вердикта, напоминают они.

В некоторых случаях продавцы машин предлагают приобрести транспортное средство по заниженной стоимости. При этом само транспортное средство может находиться в розыске. При таком раскладе конечный покупатель рискует оказаться задержанным по подозрению о хищении. В итоге ему придется потратить значительные средства и продолжительное время на судебные разбирательства, чтобы доказать свою невиновность, предупреждают эксперты на основе реального кейса, произошедшего с мужчиной в Вологодской области.

Ранее клинический психолог Владимир Крупин предложил разработать в России специальную методику, которая поможет проверять вменяемость продавцов перед сделкой с имуществом. Подобным образом, отметил он, можно будет решить проблему со «схемой Долиной». Большинство пенсионеров, ставших жертвами мошенников, полагает Крупин, не идут на обман осознанно, а действительно страдают от действий мошенников. Психолого-психиатрическая экспертиза, считает Крупин, поможет снизить число подобных случаев в стране.

