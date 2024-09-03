Лариса Долина попросила госзащиту из-за угроз от нового владельца ее квартиры

Певица Лариса Долина попросила взять ее и ее семью под госзащиту. Артистка направила обращение на имя главы УВД по Центральному административному округу с просьбой поставить охрану на ее жилье и имущество, сообщает Baza в Telegram.

68-летняя исполнительница сообщила, что в конце августа начала получать запугивающие сообщения, в которых от нее требуют освободить квартиру. При этом злоумышленники угрожают серьезно покалечить семью Долиной, а ей самой обещают скорую расправу, если она не выполнит всех требований. Аккаунт, с которого артистке приходят угрозы, зарегистрирован на имя Павла Куренкова, причем главной фотографией профиля стоит снимок автомобиля Долиной.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а на квартиру певицы наложен арест.

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Долина подала в суд заявление на покупательницу ее квартиры в Хамовниках

Лариса Долина подала в суд заявление на новую собственницу своей квартиры в Хамовниках. Ее иск от 19 августа обнаружили в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Сама певица выступила в качестве истца, а представителем ее интересов в суде назначена Пухова М. М. Ответчиком по данному делу проходит Полина Лурье. Дата заседания до сих пор неизвестна.

Позже артистка обвинила Лурье в неосмотрительности, из-за которой та заключила сделку с мошенниками. Певица выразила свое возмущение в связи с тем, что покупательница ее квартиры не задалась вопросом, почему недвижимость в столице продается по такой низкой цене. Теперь же, по словам Долиной, женщина требует, чтобы исполнительница освободила квартиру и отозвала свой иск.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Адвокат назвал условие возвращения Долиной проданной мошенникам квартиры

Долина получит обратно проданную мошенникам недвижимость в Москве, если сумеет доказать, что в момент заключения сделки она не осознавала собственные действия. Об этом условии сообщил адвокат Ильдар Мухаметзянов.

Если Лариса Александровна докажет, что она находилась в подобном состоянии, то у нее будут все шансы вернуть квартиру Ильдар Мухаметзянов адвокат

Специалист подчеркнул, что, согласно пункту 1 статьи 177 Гражданского кодекса РФ, если во время сделки человек не может контролировать свои действия и не осознает, какими будут последствия, суд в праве признать сделку недействительной.

Кроме того, юрист Илона Гуськова заметила, что артистка сможет вернуть себе недвижимость, если докажет, что заключала сделку под давлением мошенников. Для этого Долиной придется показать правоохранительным органам все телефонные звонки и письма, поступавшие от злоумышленников. В то же время новая собственница квартиры после признания сделки недействительной, вероятно, потребует от певицы вернуть ей потраченные деньги. Основанием для этого является договор с данными артистки.