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10:30, 3 сентября 2024Экономика

Обманутая аферистами Долина попросила защиты у государства

Baza: Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту после угроз аферистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мошенники стали угрожать певице Ларисе Долиной расправой. В страхе за себя и своих близких артистка просит защиты у государства, передает Telegram-канал Baza.

По словам звезды, в конце августа она стала получать запугивающие сообщения, в которых от нее требуют сейчас же освободить жилплощадь. В противном случае вымогатели обещают серьезно покалечить ее дочь и внучку, а саму Долину — убить. Аккаунт, с которого отсылались угрозы, зарегистрирован на имя Павла Куренкова, а на аватаре профиля стоит фотография автомобиля Долиной.

Певица составила обращения в адрес начальника управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы с просьбой обеспечить ей, а также ее родственникам госзащиту. Кроме того, знаменитость настаивает на охране ее недвижимости и имущества.

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В середине августа стало известно, что Долина оказалась обманута мошенниками и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.

Следствие считает, что аферисты звонили с Украины. В сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки.

Telegram-канал Shot ранее сообщал, что Долина рисковала лишиться и своей недвижимости за рубежом. По одной из версий, это могли быть те же мошенники, что и в случае со столичной квартирой певицы.

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      Виктория Клабукова
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